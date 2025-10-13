Graziani: “Haaland? Solo Bastoni può marcarlo. Caro Pio Esposito, quando hai detto che…”

Ciccio Graziani, a La Domenica Sportiva, ha voluto dare un consiglio a Pio Esposito e ha parlato anche di Haaland

Matteo Pifferi Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 11:46)

Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha lanciato un messaggio a Francesco Pio Esposito, a segno contro l'Estonia sabato scorso, il primo gol con la maglia della Nazionale:

"Due settimane fa ha fatto il primo gol in Serie A, con l'Estonia ha fatto il primo gol in Nazionale. E' giovanissimo e sono felice per lui. Se posso darti un consiglio: rimani umile. Mi dà l'impressione di aver trovato il nuovo Luca Toni. Nel calcio si cresce presto e le responsabilità sono tante. Ha detto che c'è gente che lo scredita? Caro Pio, non credo sia così.

Chi parla di te oggi ha termini solo positivi, stai facendo bene, stai facendo esperienza, sei in una grandissima squadra con obiettivi top. Stai imparando dietro a Lautaro e Thuram, il futuro è tutto tuo. Devi rimanere umile, mi raccomando perché si fa presto a montarsi la testa, ma oggi sei un nuovo centravanti ufficiale di questa Nazionale. Non a livello di titolarità ma sei entrato ufficialmente nel gruppo dei grandi"

Graziani, poi, ha parlato anche di Haaland: "Haaland ha fatto 51 gol in 46 partite con la Norvegia? E pensare che nella sua squadra di club, Haaland fa molta più fatica perché c'è un gioco diverso da quello in Nazionale. Se vedi giocare il City certe volte ti verrebbe voglia di alzarti e andarti a prendere un caffè perché tanto non cambierebbe nulla. A chi lo farei marcare degli italiani? Penso Bastoni, Bastoni non mi dispiace"