A New York tanti ex Inter insieme a Zanetti per l’evento della Pupi

All'Hard Rock Café di New York si è tenuto un evento dedicato alla Fondazione Pupi: "A dinner for a Smile". Oltre a tutta la famiglia Zanetti che ha preso parte all'evento organizzato per raccogliere fondi a favore dell'associazione dell'ex capitano dell'Inter e della moglie Paula, c'erano un po' di volti noti in casa Inter insieme a loro. Nella stessa città ci sono tanti ex giocatori nerazzurri che hanno partecipato in queste ore alla conferenza stampa della FIFA per la conclusione del Mondiale per Club che si concluderà con la finale tra PSG e Chelsea.