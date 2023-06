Newcastle su Barella, Tuttosport: “Nicolò via dall’Inter solo per 80-90 mln”

In Inghilterra si parla di un'offerta importante del Newcastle per Barella: l'Inter però ha le idee molto chiare

Ieri il Telegraph ha confermato l'interesse del Newcastle per Nicolò Barella tanto che il club inglese avrebbe anche offerto 58 mln di euro per il cartellino del centrocampista dell'Inter.

"Una cifra comunque ritenuta troppo bassa dai nerazzurri, che reputano il calciatore una pedina fondamentale. Ergo, un'eventuale trattativa dovrebbe basarsi su cifre molto più alte, con l’addio del calciatore ipotizzabile solo con una proposta irrinunciabile da 80-90 milioni di euro, visto che era stato acquistato nel 2019 dal Cagliari per una cinquantina di milioni. Ma l’obiettivo numero uno dei Magpies sarebbe James Maddison del Leicester. L’anno scorso il Newcastle offrì proprio circa 58 milioni di euro alle Foxes per mettere sotto contratto il centrocampista, ottenendo però come risposta una sorta di «a queste cifre non se ne parla nemmeno». Un po’ come quanto accadrebbe oggi con l’Inter e Barella che, dal canto suo, vuole restare a Milano e non è minimamente attratto dall’ipotetica destinazione britannica", il commento di Tuttosport.