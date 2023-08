Neymar-Al Hilal, accordo biennale da 320 milioni: i dettagli

"Sono qui in Arabia Sadita, e sono un 'Hilali'". Con questo post su X, in precedenza Twitter, Neymar ha annunciato che da oggi è ufficialmente un giocatore della Saudi League.

L'accordo del brasiliano con la sua nuova società dovrebbe essere di durata biennale e il calciatore in tutto dovrebbe percepire 320 milioni di euro che comprendono bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale e come testimonial del paese che lo ospiterà. L'Al Hilal ha poi confermato la conclusione positiva della trattativa, senza pero' specificare la cifra che riceverà il Psg per questo trasferimento. Nei giorni scorsi era comunque emerso che la società campione di Francia aveva chiesto 100 milioni di euro.