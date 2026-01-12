FC Inter 1908
Nicola duro: “C’era un fallo sull’1-0 Juve, mi sono innervosito! Quando ci hanno tolto il rigore…”

Dure parole di Davide Nicola a Sky Sport dopo il ko della sua Cremonese per 5-0 contro la Juventus: queste le dichiarazioni dell’allenatore
Dure parole di Davide Nicola a Sky Sport dopo il ko della sua Cremonese per 5-0 contro la Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Rigore prima dato e poi tolto alla Cremonese? Credo di essere sempre sufficientemente tranquillo, l’intervento mi sembrava scomposto.

Mi ha fatto innervosire il primo fallo, sul primo gol subito. Siamo partiti con l’handicap contro un avversario del genere… Non la nostra miglior partita, ma andiamo avanti”, le sue parole.

