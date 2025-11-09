"Il solo Retegui resta a disposizione di Gattuso , costretto a rinunciare all'affiatato tandem di centravanti. Nei piani originari la Nazionale avrebbe dovuto affrontare con questo ormai collaudato assetto offensivo il 16 novembre prossimo a San Siro la Norvegia capolista. Ora a Milano Retegui potrebbe essere affiancato dall'interista Pio Esposito, mentre è da valutare il duo per la partita di tre giorni prima in Moldova".

"Nel caso di Kean, uscito dopo un quarto d'ora in Estonia, i mesi di assenza da Coverciano si allungano a quasi cinque e mezzo. Diventa a questo punto ancora più prezioso lo stage di febbraio, per il quale la Figc è in trattativa con la Lega Serie A. Oltre a Kean, stavolta non possono prendere parte al raduno di Coverciano per i rispettivi guai fisici Spinazzola, Meret e Udogie. Sono da verificare le condizioni di Calafiori, alle prese con un dolore all'anca ma comunque in campo nell'Arsenal per l'intera partita di Premier League col Sunderland. In Moldova non potrà giocare Barella squalificato. Tre sono i diffidati, da maneggiare con cura: Tonali, Cambiaso e Frattesi".