"Lukaku è un giocatore molto forte, se devo dare via un giocatore giovane e forte come Vlahovic, lo sostituisco con uno forte come Lukaku. Le bandiere non esistono più, non mi meraviglio più di niente e non guardo queste cose. I giocatori sono professionisti, dove possono star bene vanno. Hanno una carriera breve, dove stanno meglio, là devono andare. Non mi meraviglio di niente, non è più il calcio delle bandiere e si vede"