I galattici del Real Madrid nelle ultime 7 hanno pareggiato con l’Atletico che ha giocato in inferiorità numerica, perso col Lille fuori casa in Champions, preso 4 gol in casa dall’odiato Barcellona e perso ancora in Champions in casa col Milan. Restando a Madrid l’Atletico, che arriva dalla fresca vittoria sul Psg in Champions, ha prima perso col Betis fuori casa e 3 giorni prima ha preso 3 gol in casa in Champions dal Lille e pareggiato con la Real Sociedad.