"Il pareggio sembrava vicino. Bellissimo gol di Orsolini anche se c'è una polemica sulle rimesse laterali, di solito da queste cose l'Inter trae vantaggio. Ma Orsolini è l'unico sinistro negli attaccanti del Bologna. Le squadre si sono equivalse. Un po' bassa a livello di ritmo l'Inter ma la squadra ha solidità e conoscenze condivise. Col Bayern subisce ma sa venirne fuori. Per me l'Inter è una grande squadra, solida, dal grande motore". Cos ì Marco Nosotti, a Skysport ha parlato della squadra di Inzaghi dopo la sconfitta contro il Bologna.

"Il Bologna, come l'Inter, gioca tanto nella metà campo avversaria. Il Bologna ha fatto in modo che solo Sommer potesse andare di palla lunga. Giocare contro la squadra rossoblù è difficile: prendono pochi tiri entrambi, in pressione e ri-aggressione i rossoblù sono tra le prime squadre. Bisogna dare merito al Bologna ma la squadra nerazzurra non è ridimensionata", ha aggiunto il giornalista di Sky.