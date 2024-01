Negli studi di Sky Sport 24, Marco Nosotti ha elogiato l'Inter per la vittoria nerazzurra contro la Lazio in Supercoppa Italiana:

"L'Inter in questo momento è una squadra equilibrata, manda in gol tanti giocatori. Ha tante alternative e non abbassa mai il ritmo di gioco. Ha qualità simili nella panchina rispetto ai titolari".