L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ha faticato molto con il Cagliari solo perché siamo all'inizio della stagione, la condizione atletica non è ottimale, altrimenti avrebbe vinto 3-0. Al di là dei numeri, penso che il Napoli abbia giocatori straordinari che fanno la differenza. Del resto è il club che ha operato meglio al calciomercato. Andando avanti così 4-1-4-1 sono convinto che è un modulo che mette in condizione alcuni giocatori, come De Bruyne, che è molto bravo negli inserimenti, di dare il massimo.