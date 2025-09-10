Queste le ultime secondo Sky Sport: "Manca solo Lautaro, Thuram è entrato da poco ad Appiano e si aggiunge agli italiani a Sucic e Akanji. Lautaro dovrebbe rivedersi domani ad Appiano, con 48 ore preparare la Juve. Per Chivu importante avere attacco titolare contro la Juve, Lautaro farà di tutto per essere in campo. Thuram non ha avuto alcun giorno di riposo, era in campo ieri sera contro l'Islanda e si è messo subito a disposizione. Il francese ci tiene come Lautaro a far parte della formazione di Chivu dal 1' per la gara contro la Juve".