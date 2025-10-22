L’Inter scrive una pagina inedita della propria storia europea: per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League i nerazzurri vincono le prime tre gare stagionali mantenendo la porta inviolata. Il 4-0 di Bruxelles è anche un successo da record: solo una volta in passato l’Inter aveva vinto una trasferta europea con almeno quattro gol di scarto, il celebre 5-1 al Mestalla contro il Valencia del 20 ottobre 2004. Ventuno anni dopo, un’altra serata indimenticabile.

Capitano e trascinatore. Lautaro Martínez continua a scrivere la sua storia in nerazzurro: con la rete contro i belgi, l’argentino è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025 (11 reti). Il numero 10 dell’Inter ha inoltre raggiunto un traguardo speciale: 60 presenze in Coppa dei Campioni/Champions League, eguagliando Iván Córdoba al terzo posto nella classifica all-time del club. Davanti a lui, solo due connazionali: Esteban Cambiasso (62) e Javier Zanetti (97).