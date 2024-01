Inter, nuove idee per arrivare in fondo. “Va sfruttata la freschezza di Frattesi e Bisseck”

"La freschezza atletica di Frattesi e la sua aggressività offensiva andranno sfruttate di più e non solo nei finali di partita. Ma anche Bisseck (23), che è cresciuto molto, e il neo-arrivato Buchanan (24), che può ridare energia alla fascia dello spento Dumfries. Inserire Mkhitaryan nelle rotazioni degli attaccanti, potrebbe essere un modo per liberare spazio a Frattesi. Ma anche il dogma sacro del 3-5-2 merita riflessioni. Inzaghi in genere cambia solo nella disperazione, come sabato (4-3-1-2). Si può variare anche senza. Inter-Juve: idee e volti nuovi, per arrivare in fondo. La corsa scudetto avrà gambe giovani", approfondisce il quotdiano.