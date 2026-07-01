"Prima dell'inizio del Mondiale, è stato deciso di introdurre alcune nuove regole, in particolare relative al ritardo di gioco, al fine di ridurre il tempo perso durante le partite e aumentare il tempo in cui il pallone è in gioco. Il limite di cinque secondi concesso ai giocatori per effettuare un rinvio dal fondo o una rimessa in gioco, i dieci secondi per lasciare il campo di gioco in caso di sostituzione e il minuto fuori dal campo in seguito a un infortunio: tutte queste misure sono state rispettate in linea generale e si sono rivelate molto efficaci e sono state unanimemente considerate innovazioni molto positive".