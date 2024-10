Nuovo San Siro: domani Inter, Milan e Sala incontrano il ministro Giuli. I temi sul tavolo

Un incontro che servirà per capire come poter eventualmente rifunzionalizzare lo stadio di San Siro che - come noto - non verrebbe ristrutturato, ma verrebbe riutilizzato in altro modo, mantenendo in tutto o in parte le aree su cui la Sovrintendenza delle Belle Arti può porre un vincolo entro fine 2025 (vale a dire il secondo anello, ossia la parte di stadio costruita negli anni 50, necessaria a conservare la memoria storica di San Siro).

La volontà dei club

Inter e Milan hanno già manifestato l’intento di acquistare il Meazza e le aree circostanti per poter costruire un nuovo stadio nelle vicinanze di quello attuale, rispettando così il vincolo e allo stesso tempo trovare una nuova vita per san Siro, senza dover traslocare necessariamente in altre zone della città e costruire, ognuna per proprio conto, la nuova “casa”. Resta da capire, particolare di non poco conto, il prezzo di questa acquisizione: l’Agenzia delle Entrate ancora non ha dato indicazioni in merito, ma è evidente che anche questo farà parte della valutazione delle due società. Intanto però tutti insieme cercheranno di percorrere un altro pezzo di strada: per cercare di interpretare nel miglior modo possibile gli interessi delle diverse parti in causa", si legge.