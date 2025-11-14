Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è tornato sulla sconfitta della squadra di Sarri contro l'Inter. "Se non avessimo perso a Milano, saremmo sicuramente arrivati meglio alla sosta ma comunque la scia è stata positiva, poi in casa dell’Inter ci può stare la sconfitta. Le partite prima invece erano state buone. Il riposo è utile, qualche giocatore potrà rientrare".