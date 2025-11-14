Serata speciale per Kristjan Asllani: l'ex centrocampista dell'Inter, passato al Torino nel corso del mercato estivo, ha realizzato la rete decisiva nel successo per 0-1 della sua Albania sul campo di Andorra. Una vittoria che consente alla Nazionale balcanica di conquistare il pass per i playoff Mondiali, chiudendo al secondo posto nel suo girone alle spalle dell'Inghilterra e davanti alla Serbia.
Il centrocampista classe 2002, oggi in forza al Torino, ha segnato la rete che manda la sua Nazionale agli spareggi
