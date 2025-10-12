FC Inter 1908
Oggi, con le rispettive nazionali nei turni di qualificazione al prossimo Mondiale, saranno protagonisti quattro giocatori dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nella serata di oggi, con le rispettive nazionali nei turni di qualificazione al prossimo Mondiale, saranno protagonisti quattro giocatori dell'Inter. Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.

Agevole (almeno) sulla carta l’impegno per l’ex Dinamo Zagabria, in casa contro Gibilterra. Gli Oranje, primi nel Gruppo G, se la vedranno invece con la Finlandia ad Amsterdam. Una sfida che coinvolge direttamente anche l’altro nerazzurro, Zielinski: la Polonia, momentaneamente seconda, insegue proprio l’Olanda ed è attesa dalla trasferta di Kaunas contro la Lituania. Domani in campo anche Akanji con la Svizzera.

