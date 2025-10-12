Nella serata di oggi, con le rispettive nazionali nei turni di qualificazione al prossimo Mondiale, saranno protagonisti quattro giocatori dell'Inter. Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.
Dagli olandesi a Sucic: i nerazzurri che oggi scenderanno in campo con le nazionali
Agevole (almeno) sulla carta l’impegno per l’ex Dinamo Zagabria, in casa contro Gibilterra. Gli Oranje, primi nel Gruppo G, se la vedranno invece con la Finlandia ad Amsterdam. Una sfida che coinvolge direttamente anche l’altro nerazzurro, Zielinski: la Polonia, momentaneamente seconda, insegue proprio l’Olanda ed è attesa dalla trasferta di Kaunas contro la Lituania. Domani in campo anche Akanji con la Svizzera.
