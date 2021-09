Olé – Argentina, la probabile per la gara col Venezuela: c’è Lautaro. Correa…

Questi i probabili 11 che scenderanno in campo domani contro il Venezuela

La speranza dell'Inter è quella che i propri sudamericani vengano centellinati, considerando che le nazionali del Sud America dovranno affrontare un insolito triplo impegno in questa sosta. L'Argentina, però, è pronta a puntare ancora su Lautaro Martinez, che, secondo Olé, è stato provato nella formazione titolare in vista della gara di domani contro il Venezuela alle 21 a Caracas. Non figura tra gli undici invece Joaquin Correa, che dovrebbe partire fuori.