Ultras: Omicidio Boiocchi, il 9 giugno l’interrogatorio del presunto esecutore

Dopo gli interrogatori e le confessioni nei giorni scorsi degli organizzatori dell'uccisione, c'è attesa per il confronto tra D'Alessandro e Storari

Era un caso irrisolto fino all'uccisione di Antonio Bellocco, erede di una nota famiglia della ndrangheta calabrese morto a settembre per mano di Andrea Beretta, ex capo ultrà della Curva Nord. L'uccisione dell'ex capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi non aveva ancora avuto dei responsabili fino all'arresto proprio di Beretta. Era il braccio destro dell'uomo ucciso e aveva preso di fatto il suo posto negli affari che ruotavano attorno alla Curva Nord. Ma quando Beretta ha ucciso Bellocco ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Così è arrivata anche la confessione sull'omicidio Boiocchi, ucciso nel 2022.