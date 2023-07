Onana via, come cambia il gioco dell’Inter. In A la differenza potrebbe notarsi poco, ma…

"Sommer coi piedi sa giocare, fa molti lanci, anche precisi: ma rischia poco, affidandosi a passaggi più morbidi, leggibili. E c’è una bella differenza. Come nel prezzo e nell’età di Trubin, che è in scadenza 2024 e costa almeno 15 milioni, è alto 199 centimetri ed è un prospetto notevole, sia tra i pali, che con la palla tra i piedi. Sommer costa attorno ai 6 milioni e vuole essere titolare come negli ultimi sei mesi al Bayern. Trubin potrebbe crescere con calma o aspettare il 2024, lasciando ora spazio a un secondo più classico. Tutto questo non indebolisce per forza l’Inter, ma la cambia: in A la differenza potrebbe notarsi poco, ma in Champions no".