Onana da applausi: il futuro portiere dell’Inter salva 500 bambini con la sua fondazione

La fondazione del futuro portiere dell'Inter ha permesso che oltre 500 bambini venissero operati

Se in campo ha trovato non poche difficoltà in questa stagione, lo stesso non si può dire per quello che sta facendo fuori. André Onana dimostra di avere un cuore d'oro. Come riporta Tuttosport, la fondazione del futuro portiere dell'Inter poco più di due, grazie all’aiuto dei chirurghi pediatrici e del personale sanitario della ONG spagnola Cirujanos en Accion, "ha permesso che oltre 500 bambini venissero operati, in due diverse cliniche, la “Sainte Marie” e il “Centre de médicine du sport” a Yaoundé, la capitale del Camerun, per curare diverse patologie: ernie addominali, testicoli non discesi, sequele di ustioni, tumori esterni e problemi urologi. È da tempo che Onana si impegna ad aiutare concretamente i giovani bisognosi del suo Paese. Per un progetto che proseguirà sicuramente anche negli anni a venire".