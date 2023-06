Sky – Agente Onana a Manchester per incontrare lo United: la richiesta dell’Inter

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, oggi l'agente di André Onana , Albert Botines, era a Manchester. Da giorni si parla dell'interesse dello United per il portiere dell'Inter e il procuratore dell'estremo difensore nerazzurro è volato in città per trattare.

Secondo Di Marzio, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per avere l'ok di Onana in termini di ingaggio, ci sarà poi da accontentare anche la richiesta dell'Inter. Il club nerazzurro non intende ascoltare proposte inferiori ai 50 mln di euro più bonus.