E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio tra l'arbitro Manganiello e la sala di Lissone sull'episodio.
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fcinter1908 ultimora OPEN VAR – Frattesi-Scalvini, Manganiello: “Per me niente”. Lissone: “Contatto c’è ma…”
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OPEN VAR – Frattesi-Scalvini, Manganiello: “Per me niente”. Lissone: “Contatto c’è ma…”
E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio
Manganiello: "Per me niente".
Sala VAR: "Lui ha detto nulla".
Manganiello: "Lo tocca appena".
Sala VAR: "Fammi vedere quella di prima: qui gioca il pallone, c'è anche quello dell'Inter. Molto leggero. Fammelo vedere in dinamica: ha la gamba piegata... Check completati, è molto leggero: il contatto c'è ma è leggerissimo. Il tocco era minimo, non un calcione". Poi su Dumfries-Ederson: "Poi fallo in attacco, questo è chiaro".
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