E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio

Marco Astori Redattore 17 marzo - 15:32

E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio tra l'arbitro Manganiello e la sala di Lissone sull'episodio.

Manganiello: "Per me niente".

Sala VAR: "Lui ha detto nulla".

Manganiello: "Lo tocca appena".

Sala VAR: "Fammi vedere quella di prima: qui gioca il pallone, c'è anche quello dell'Inter. Molto leggero. Fammelo vedere in dinamica: ha la gamba piegata... Check completati, è molto leggero: il contatto c'è ma è leggerissimo. Il tocco era minimo, non un calcione". Poi su Dumfries-Ederson: "Poi fallo in attacco, questo è chiaro".