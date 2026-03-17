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OPEN VAR – Frattesi-Scalvini, Manganiello: “Per me niente”. Lissone: “Contatto c’è ma…”

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E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' certificato anche da Open VAR: era calcio di rigore solare l'intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di gara tra Inter e Atalanta. Ecco l'audio tra l'arbitro Manganiello e la sala di Lissone sull'episodio.

OPEN VAR – Frattesi-Scalvini, Manganiello: “Per me niente”. Lissone: “Contatto c’è ma…”- immagine 2

Manganiello: "Per me niente".

Sala VAR: "Lui ha detto nulla".

Manganiello: "Lo tocca appena".

Sala VAR: "Fammi vedere quella di prima: qui gioca il pallone, c'è anche quello dell'Inter. Molto leggero. Fammelo vedere in dinamica: ha la gamba piegata... Check completati, è molto leggero: il contatto c'è ma è leggerissimo. Il tocco era minimo, non un calcione". Poi su Dumfries-Ederson: "Poi fallo in attacco, questo è chiaro".

 

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