Nella puntata settimanale di Open VAR vengono trasmessi gli audio tra l'arbitro Manganiello e la sala di Lissone relativi ad Inter-Atalanta. Ecco il dialogo sul gol convalidato a Sulemana.
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OPEN VAR – Dumfries, clamoroso Var: “C’è contatto, lo chiamiamo?” Poi cambiano idea. E Zielinski…
Manganiello: "Tutto buono, vai gioca". E al momento del tocco di Sulemana su Dumfries: "Niente, niente".
Sala VAR: "Hanno dato gol in campo. Adesso vediamo".
Manganiello: "E' scivolato".
Sala VAR: "Allora, spingerlo non lo spinge. Cerchiamo una stretta, voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro. Guarda con me. Per me non ci sono spinte: la spinta non c'è, lui è davanti e contatti bassi non ce ne sono.. E lui col tallone gli tocca le gambe".
Zielinski: "Non scherziamo".
Manganiello: "Zielinski, io non scherzo mai".
Sala VAR: "Devo vedere se c'è un contatto con la gamba dietro... Lo tocca prima quando è a terra: vedi che lo prende lì e poi lui si lascia andare, gli prende il piede basso. Glielo facciamo rivedere? No però non lo prende mai, lui fa un po' di bicicletta. Che dici, per te è fallo o no? Sotto non c'è contatto e sopra non c'è spinta, lui fa un un po' di bicicletta. Per me non è fallo, la rete è regolare, ho controllato tutto, non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale da fare fallo".
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