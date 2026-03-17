Sala VAR: "Allora, spingerlo non lo spinge. Cerchiamo una stretta, voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro. Guarda con me. Per me non ci sono spinte: la spinta non c'è, lui è davanti e contatti bassi non ce ne sono.. E lui col tallone gli tocca le gambe".

Sala VAR: "Devo vedere se c'è un contatto con la gamba dietro... Lo tocca prima quando è a terra: vedi che lo prende lì e poi lui si lascia andare, gli prende il piede basso. Glielo facciamo rivedere? No però non lo prende mai, lui fa un po' di bicicletta. Che dici, per te è fallo o no? Sotto non c'è contatto e sopra non c'è spinta, lui fa un un po' di bicicletta. Per me non è fallo, la rete è regolare, ho controllato tutto, non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale da fare fallo".