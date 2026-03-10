FC Inter 1908
Giorgia Rossi: “Rigore Ricci spesso dato. Ritrae? Cavolata per arrampicarsi sugli specchi. Ora è…” - immagine 1
Giorgia Rossi, al podcast Cose Scomode, ha commentato così il mancato rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci
Giorgia Rossi, intervenuta al podcast Cose Scomode, ha commentato così il mancato rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci: "Mano di Ricci? Sembra essere un po' cambiato il metro di assegnazione dei rigori nelle ultime settimane: un rigore così io l'ho visto dare più di una volta.

Giorgia Rossi: “Rigore Ricci spesso dato. Ritrae? Cavolata per arrampicarsi sugli specchi. Ora è…”- immagine 2

Chi dice che il braccio era in chiusura, è una cavolata: è una spiegazione per arrampicarsi sugli specchi e trovare qualcosa per dire che non andava dato. Tre settimane fa lo davano? Però questo è lo stesso campionato di tre settimane fa..."

