Giorgia Rossi, intervenuta al podcast Cose Scomode, ha commentato così il mancato rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci: "Mano di Ricci? Sembra essere un po' cambiato il metro di assegnazione dei rigori nelle ultime settimane: un rigore così io l'ho visto dare più di una volta.
Giorgia Rossi: “Rigore Ricci spesso dato. Ritrae? Cavolata per arrampicarsi sugli specchi. Ora è…”
Chi dice che il braccio era in chiusura, è una cavolata: è una spiegazione per arrampicarsi sugli specchi e trovare qualcosa per dire che non andava dato. Tre settimane fa lo davano? Però questo è lo stesso campionato di tre settimane fa..."
