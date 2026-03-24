Il quotidiano britannico elogia il giovane attaccante nerazzurro e analizza il momento dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 14:32)

Nel periodo difficile dell'Inter, c'è una luce che accende le speranze del club: Francesco Pio Esposito. Con Lautaro ai box per infortunio, più che Thuram è stato il giovane attaccante a caricarsi sulle spalle la squadra andando in gol contro Atalanta e Fiorentina. "Francesco Pio Esposito è immune alla paura? Anche se l'Inter ha buttato via altri due punti domenica sera, pareggiando 1-1 in casa della Fiorentina e dando nuovo slancio ai rivali in una corsa al titolo che si supponeva fosse già decisa a fine febbraio, il suo attaccante ventenne è rimasto impassibile", scrive il Guardian che poi torna sul pareggio di Firenze.

"Questa battuta d'arresto non è stata un caso isolato per l'Inter. La squadra ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite di campionato ed è senza vittorie da quattro, se si considera anche il pareggio per 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia in trasferta contro il Como. A dire il vero, questo declino è iniziato ancora prima, con le sconfitte subite sia in casa che in trasferta contro il Bodø/Glimt in Champions League il mese scorso".

"Rimangono in una posizione favorevole per vincere la Serie A. Tutto ciò potrebbe non sembrare un grande dramma, se questa Inter non portasse ancora le cicatrici della scorsa stagione. Quando hanno perso contro il Bodø il mese scorso, tra i tifosi dell'Inter c'è stata quasi più accettazione che rabbia. L'anno scorso aveva dimostrato che la loro squadra semplicemente non aveva le risorse per cercare di vincere tutto in una volta. Meglio concentrarsi sull'obiettivo più raggiungibile e importante".

"Pio Esposito ha segnato tre gol in cinque presenze con la nazionale italiana da quando ha esordito in campo con Gennaro Gattuso lo scorso settembre. Ha iniziato da titolare solo una di queste partite e ci si aspetta che Kean e Mateo Retegui guidino l'attacco titolare nella semifinale di giovedì contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. Ma avere un attaccante immune alla paura non sarebbe affatto male per una nazione che non è riuscita a segnare nemmeno un gol in tre partite, venendo eliminata in questa fase da Svezia e Macedonia del Nord nei due precedenti cicli della Coppa del Mondo".

(The Guardian)