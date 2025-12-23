Opta Power Ranking, l’Inter in top ten. La più forte di tutte è…

"L'Opta Power Rankings è un sistema di classificazione globale delle squadre che assegna un punteggio di abilità a oltre 10.000 squadre di calcio nazionali maschili e oltre 2.000 squadre di calcio nazionali femminili su una scala da zero a 100, dove zero indica la squadra con la classifica peggiore al mondo e 100 indica la squadra migliore al mondo". E in queste ore è stata rilanciata la classifica delle prime 10 squadre del ranking. Nella classifica pubblicata da Opta c'è anche l'Inter che è la prima e unica italiana in top10.