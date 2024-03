Riccardo Montolivo, su DAZN, ha parlato dell'Inter in chiave europea riferendosi alla statistica Opta Power Ranking che considera i nerazzurri secondi nel mondo solo dopo il City. Una classifica stilata in base all'algoritmo Elo che fa ad esempio anche le classifiche nel gioco degli scacchi. «Inter seconda nel mondo solo al City secondo le statistiche? Contro Real, Arsenal, Liverpool e Arsenal, l'Inter non parte da favorita con nessuna delle sei anche se è seconda in questa classifica», ha sottolineato l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina.