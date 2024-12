Ordine attacca: “Io definisco il Milan di Fonseca con le tre i e cioè…”

Paulo Fonseca si è sfogato dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta. E' stato duro l'attacco all'arbitro, poco supportato dai fatti. Anche Franco Ordine giudica in maniera molto pesante l'andamento del Milan: "Fonseca cambiato? Sicuramente sì, nel senso che la reazione di Bergamo secondo me è il segno e la conferma del fatto che il Milan non soltanto è uscito dalla lotta dello scudetto da parecchio tempo ma secondo me in questo momento è anche virtualmente fuori dalla Champions".