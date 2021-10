Ordine: “Calhanoglu per l’Inter rappresenta due problemi: eccoli”

Il parere del giornalista: "Dovendo fare la mezzala, se c'è Vidal in condizione, tra i due non c'è partita"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Franco Ordine, giornalista, ha parlato così di Hakan Calhanoglu e del suo momento con la maglia dell'Inter: "Calhanoglu per l'Inter rappresenta 2 problemi: uno legato al contratto di Brozovic che fa capire che lui meno di quello che guadagna il turco non ci pensa nemmeno. L'altro è che dovendo fare la mezzala, se c'è Vidal in condizione, tra i due non c'è partita".