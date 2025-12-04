Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati , Franco Ordine ha parlato anche del momento dell'Inter. In particolare il giornalista ha sottolineato la bravura di Chivu nella gestione di Andy Diouf . Il francese ha faticato a imporsi, ma adesso sembra sempre più dentro i meccanismi della squadra nerazzurra.

"La pazienza e il dosaggio dei minuti con cui Chivu ha gestito Diouf mi hanno convinto che sarà un giocatore utilissimo e anche alcuni ragazzi delle giovanili crescono in maniera promettente".