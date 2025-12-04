Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato anche del momento dell'Inter. In particolare il giornalista ha sottolineato la bravura di Chivu nella gestione di Andy Diouf. Il francese ha faticato a imporsi, ma adesso sembra sempre più dentro i meccanismi della squadra nerazzurra.
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato anche del momento dell'Inter
"La pazienza e il dosaggio dei minuti con cui Chivu ha gestito Diouf mi hanno convinto che sarà un giocatore utilissimo e anche alcuni ragazzi delle giovanili crescono in maniera promettente".
(Tutti Convocati)
