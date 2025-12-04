FC Inter 1908
Davide Ballardini, allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sul format della Coppa Italia
Marco Astori
Davide Ballardini, allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sul format della Coppa Italia: «Questo format non è un problema per le grandi squadre che hanno tutti i vantaggi. Dal giocare in casa a saltare i turni. Ma per me è sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Arrivano in fondo sempre le più forti.

Più o meno, poi c'è anche la sorpresa, noi due anni fa con la Cremonese arrivammo in semifinale. Sarebbe bene che si partisse tutte a parità di condizioni. La Coppa Italia deve tornare ad essere un torneo interessante ma interessante perché equo, equilibrato, rispettando le piccole come le grandi. E poi perché fare una partita secca tra Inter e Venezia a San Siro?! Giochi a Venezia, giochi a Cagliari e così via».

