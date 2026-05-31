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fcinter1908 ultimora Ordine duro sul Milan: “Dopo aver parlato con Cardinale, dico che il peggio deve ancora venire!”
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Ordine duro sul Milan: “Dopo aver parlato con Cardinale, dico che il peggio deve ancora venire!”
In merito è intervenuto a SportMediaset Franco Ordine, che ha commentato in modo duro i fatti di casa rossonera
Momento complicato per il Milan, ancora alla ricerca di un direttore sportivo e del nuovo allenatore. In merito è intervenuto a SportMediaset Franco Ordine, che ha commentato in modo duro i fatti di casa rossonera.
"Fanno gli spiritosi, ma se non andavamo noi a parlare con questo qua (Cardinale, ndr), non avremmo mai capito cos'ha in testa. Adesso lo sappiamo e io dico che il peggio deve ancora arrivare.
Io vi dico che non vogliono italiani in panchina, devono parlare inglese: la prima premessa non è che devono conoscere il calcio italiano. Io dico che visto che soldi a disposizione ce ne sono pochissimi, se io fossi un pazzo scatenato alla Galliani e Berlusconi, io andrei a prendere Aquilani".
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