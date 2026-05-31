In merito è intervenuto a SportMediaset Franco Ordine, che ha commentato in modo duro i fatti di casa rossonera

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 13:18)

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Momento complicato per il Milan, ancora alla ricerca di un direttore sportivo e del nuovo allenatore. In merito è intervenuto a SportMediaset Franco Ordine, che ha commentato in modo duro i fatti di casa rossonera.

"Fanno gli spiritosi, ma se non andavamo noi a parlare con questo qua (Cardinale, ndr), non avremmo mai capito cos'ha in testa. Adesso lo sappiamo e io dico che il peggio deve ancora arrivare.

Io vi dico che non vogliono italiani in panchina, devono parlare inglese: la prima premessa non è che devono conoscere il calcio italiano. Io dico che visto che soldi a disposizione ce ne sono pochissimi, se io fossi un pazzo scatenato alla Galliani e Berlusconi, io andrei a prendere Aquilani".