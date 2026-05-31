Molte big, tra cui l'Inter, stavano attendendo l'esito della vicenda giudiziaria per decidere se affondare il colpo con l'Udinese

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 13:08)

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"Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, accogliendo la richiesta formulata dall'ufficio del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Oumar Solet".

Lo hanno annunciato, all'ANSA, gli avvocati Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, che hanno espresso "viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio". La notizia assume una notevole importanza per il futuro della carriera del quotato difensore francese di 26 anni che milita nell'Udinese dal gennaio 2025.

Molte big, tra cui l'Inter, stavano attendendo l'esito della vicenda giudiziaria per decidere se affondare il colpo con l'Udinese e cercare di acquistarlo, forti anche del contratto in scadenza nel 2027. Nel febbraio scorso la Procura di Udine aveva rilevato che "gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio per l'ipotesi di violenza sessuale contestata".

L'indagine era stata avviata dopo una denuncia presentata da una donna di circa 30 anni nel maggio 2025, al termine di una serata trascorsa con il giocatore e alcuni amici, conclusasi nell'abitazione dell'atleta. La persona offesa, per il tramite del suo avvocato, si era opposta alla richiesta di archiviazione, sollecitando ulteriori accertamenti. Il giudice per le indagini preliminari, il 28 maggio, ha invece disposto l'archiviazione del procedimento.