Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine analizza le parole rilasciate nella giornata di ieri dal presidente dell'Inter Beppe Marotta. "Secondo antica abitudine, i due litiganti, Beppe Marotta e Giorgio Chiellini, si sono seduti uno al fianco dell'altro durante i lavori dell'assemblea di ieri mattina. Ma questo non significa certo che sia intervenuta una tregua apparente tra Inter e Juve. Anzi perché fosse scolpita la posizione di Torino bianconera Chiellini ha ripetuto in modo deciso e composto la sua ferma bocciatura della classe arbitrale e di chi la dirige. Ed è su questo punto - il ruolo di capo della Can di serie A e B - che è proseguito il duello a distanza. Perché dietro l'apparente arringa difensiva del presidente Marotta non c'era solo il dichiarato intento di rompere l'assedio nei confronti di Alessandro Bastoni ma soprattutto quello di difendere l'operato di Rocchi e dei suoi arbitri. In che modo?".