Ordine: “Supercoppa? Vi dico quale sarà la finale. L’Inter non ha digerito…”

“C’è una grande analogia tra Milan e Napoli, entrambe hanno tanti indisponibili. Ad oggi il Milan ha recuperato solo Fofana, Leao non si è allenato con la squadra ma partirà. Gimenez rimane a casa e probabilmente resta a casa anche Gabbia. Io penso che il Napoli possa avere questo rimbalzo che troviamo anche in borsa, dal punto di vista dei numeri penso che abbiano gli stessi numeri. Io penso che sarà Napoli-Inter la finale di Supercoppa del 22 Dicembre, l’Inter non ha digerito il modo in cui ha perso la scorsa stagione”.