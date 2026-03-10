Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dell'episodio che ha caratterizzato il finale di Milan-Inter e non solo

Massimo Orlando, ex calciatore ai microfoni di TMW Radio ha commentato anche diversi temi d'attualità nella cronaca di Serie A. Partendo dal rigore chiesto dall'Inter nel finale di gara col Milan: "Per me quelli non sono mai rigori", ha detto.