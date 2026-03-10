Massimo Orlando, ex calciatore ai microfoni di TMW Radio ha commentato anche diversi temi d'attualità nella cronaca di Serie A. Partendo dal rigore chiesto dall'Inter nel finale di gara col Milan: "Per me quelli non sono mai rigori", ha detto.
Orlando: “Braccio di Ricci? Per me quelli mai rigori. Al Napoli contesto solo…”
Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dell'episodio che ha caratterizzato il finale di Milan-Inter e non solo
Napoli che recupera i big: può fare filotto da qui alla fine?
"Sì. Il Napoli ha sofferto una stagione che possono capitare. Gli contesto solo di essere uscita subito dalla Champions, lì aveva ancora la grande possibilità di qualificarsi. Sarebbe uscita più avanti, ma meritava. Comunque dopo l'Inter c'è il Napoli".
