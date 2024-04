E ora poi arriva pure l'Inter:

"E' da tre mesi che l'Inter aspetta questo derby. Stanno aspettando questo, il calendario ha messo il Milan nelle condizioni di giocarsi tutto in 20 giorni e poteva essere la svolta, invece è possibile che arrivi un altro ko. Rimetterà la solita formazione, come ieri sera, non c'era molto da inventarsi. Si è sbagliato nel mettere Musah e Calabria che non c'entravano nulla nel gioco ieri sera".