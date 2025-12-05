Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato dell'attesa sfida tra Inter-Como. "Una vittoria farebbe considerare il Como una squadra da Scudetto. Ma anche per l'Inter è importante, perché dimostrerebbe di essere una grande squadra anche contro una squadra forte".
M. Orlando: "Inter-Como, ecco la gara che faranno i nerazzurri. Se la squadra di Fabregas…"
"L'Inter farà una partita di pressione, perché il Como rischia molto con la costruzione dal basso, ma se il Como esce dalla prima pressione, l'Inter ha sempre la difesa alta e i velocisti del Como possono fare la differenza. Il Como se la giocherà".
