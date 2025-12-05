Il commento del giornalista di Skysport sulla lotta scudetto e sul momento che sta vivendo la squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 21:46)

Quattro squadre in un punto. Il campionato di Serie A non ha ancora una squadra che ha preso le distanze dall'altra. Una rivalità accesa e tutte là vicino a contendersi i primi posti. Maurizio Compagnoni ha parlato della lotta scudetto e si è quindi soffermato anche sull'Inter.

"La partenza complicata dell'Inter non è semplice da spiegare perché la squadra gioca bene ma spesso è leziosa, ai limiti del narcisismo. Il gruppo di Chivu ha un punto in meno rispetto a un anno fa pur avendo una rosa più forte con alternative di livello in attacco (Pio Esposito e Bonny) e un paio di nuovi talenti a centrocampo (Diouf e Sucic)", ha spiegato sui nerazzurri il giornalista.

"A un solo punto dalla vetta Roma e Inter, in piena corsa per il titolo nonostante entrambe abbiano già accusato quattro sconfitte. La Roma ha un evidente problema con gli scontri diretti, anche a causa di una rosa con attaccanti che garantiscono pochi gol. Ma rispetto a un anno fa la crescita è clamorosa: 14 punti in più dopo 13 giornate", scrive ancora il telecronista.

Sul momento del Milan poi aggiunge: "Allegri in tempi molto rapidi ha saputo dare una identità alla sua squadra. Ha fatto scelte nette, optando per una formazione base che fosse la più indicata per le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. Il Milan non crea tantissimo ma concede poco. Soffre a volte l'assenza di un centravanti da 15/20 gol che faccia vincere le partite ‘sporche’, soprattutto contro provinciali che si chiudono e intasano gli spazi. Intanto l’allenatore si gode Leao e Pulisic, 10 gol in 2".

(Fonte: Skysport.it)