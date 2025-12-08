Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando è tornato sul netto successo dell'Inter contro il Como. "È successo ciò che mi aspettavo, seppur non con un risultato così rotondo. Quando l'Inter gioca così però non ce n'è per nessuno. Comunque il Como ha mantenuto il proprio credo calcistico e già dalla prossima partita saprà rialzarsi".

La Juventus può ancora puntare al quarto posto?

"Al momento la vedo difficile perché ci sono almeno cinque squadre più forti della Juventus. Lo stesso Bologna e lo stesso Como lavorano meglio. Per la squadra che ha ora la Juventus farebbe un'impresa ad entrare tra le prime quattro. Spalletti proviene dalla batosta vissuta con l'Italia, ma detto ciò un allenatore come lui non può aver dimenticato come si lavora; probabilmente si aspettava un'altra qualità quando è arrivato. Penso che più di tanto al momento non possa fare".