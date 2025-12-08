L'ex arbitro ha passato in rassegna alla moviola, su Pressing, gli episodi della gara tra la formazione di Chivu e quella di Fabregas arbitrata da Di Bello

L'ex arbitro Cesari, su Pressing, ha giudicato non adeguato la prestazione dell'arbitro Di Bello che ha diretto la gara tra Inter e Como finita poi 4-0 per la squadra di Chivu. «Non mi è piaciuto da un punto di vista disciplinare, poi un risultato per 4-0 non ammette tante altre conclusioni, ma sul punto di vista disciplinare ha lasciato tanti dubbi. Perrone prende un giallo su Bastoni: non c'è fallo e né giallo, interviene in maniera perfetta su Bastoni, c'è grande distanza tra i due corpi nell'intervento in scivolata, il giocatore del Como arriva nettamente sul pallone ed è una situazione di gioco assolutamente mal interpretata».

«Manca un giallo per Calhanoglu perché al minuto 49 interviene su Rodriguez in maniera imprudente e non è ammesso dal gioco del calcio. Perde il pallone, cerca di conquistarlo e fa un intervento dove non può prendere più il pallone quindi commette un fallo da giallo», ha aggiunto.

«Terzo intervento, quello su Diego Carlos. Prima lui fa un fallo su Thuram che abbraccia affettuasamente, poi lo butta a terra e colpisce con un calcio di Lautaro. Due infrazioni nel giro di pochi secondi, poi sorride davanti al cartellino giallo dell'arbitro. Ci poteva stare qualcosa di più importante in questo provvedimento. Poteva fare giallo e giallo? Eh sì», ha spiegato ancora.

