Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Se va bene il quartetto in attacco con Pio Esposito, Bonny, Thuram e Lautaro? Sì, una coppia intoccabile e poi gli altri due giovani, Bonny ha dimostrato a Parma di essere un'ottima riserva. Pio Esposito è un ottimo giocatore, ce l'hai in casa e lo tieni, inutile mandarlo in giro".