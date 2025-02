Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la clamorosa eliminazione della Juve dalla Champions League per mano del PSV. "Motta, Coppa Italia e 4° posto per rimanere alla Juve? Non credo che lo salvino, perché da qui alla fine del campionato avrà un ambiente e una pressione che non permetteranno alla Juve di centrare il quarto posto. Gli obiettivi erano altri, Giuntoli non parla, credo che se dovesse anche raggiungere questi obiettivi non basterà a società e Giuntoli per tenerlo".