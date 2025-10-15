Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato di Roma-Inter. L'ex giocatore non ha dubbi su quelle che dovrebbero essere le scelte di Chivu in attacco. "Ok Bonny che si è allenato tutta la settimana, ma io sfrutterei il momento di Pio Esposito. E' un giocatore forte, un ragazzo con la testa a posto. Questi momenti di un giocatore li sfrutterei. Quest'anno l'Inter ha dei sostituti di livello in attacco se manca qualcuno".
Roma-Inter, Orlando: “Ok Bonny, ma punterei su Esposito. Quest’anno i nerazzurri…”
Camarda più forte?—
"E' forte anche lui, veramente".
Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?—
"Hai Thuram e Lautaro, poi hai questo ragazzo che potenzialmente può diventare un campione. Io me lo sarei tenuto stretto e ha fatto bene l'Inter a fare così".
