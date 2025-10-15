FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Roma-Inter, Orlando: “Ok Bonny, ma punterei su Esposito. Quest’anno i nerazzurri…”

ultimora

Roma-Inter, Orlando: “Ok Bonny, ma punterei su Esposito. Quest’anno i nerazzurri…”

Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato di Roma-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Roma-Inter, Orlando: “Ok Bonny, ma punterei su Esposito. Quest’anno i nerazzurri…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato di Roma-Inter. L'ex giocatore non ha dubbi su quelle che dovrebbero essere le scelte di Chivu in attacco. "Ok Bonny che si è allenato tutta la settimana, ma io sfrutterei il momento di Pio Esposito. E' un giocatore forte, un ragazzo con la testa a posto. Questi momenti di un giocatore li sfrutterei. Quest'anno l'Inter ha dei sostituti di livello in attacco se manca qualcuno".

Roma-Inter, Orlando: “Ok Bonny, ma punterei su Esposito. Quest’anno i nerazzurri…”- immagine 3
Getty Images

Camarda più forte?

—  

"E' forte anche lui, veramente".

Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?

—  

"Hai Thuram e Lautaro, poi hai questo ragazzo che potenzialmente può diventare un campione. Io me lo sarei tenuto stretto e ha fatto bene l'Inter a fare così".

(TMW Radio)

Leggi anche
Vices. Milano: “Vendita San Siro? Tempi in linea, buone risposte da Inter e Milan”
Pagliari: “Inter e Napoli le squadre da battere, occhio ad Allegri. L’anno scorso i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA