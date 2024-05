Motta andrà alla Juve?

"Io credo che per la Juve sarebbe un colpaccio, lo ritengo un ottimo allenatore. Per la Juve è un colpaccio, per Motta non so. Per me sta riflettendo anche sul restare a Bologna. E' vero che la Juve è un progetto nuovo, ma se la proprietà con Sartori lo accontenta, può fare come Xabi Alonso. L'ho visto molto contento. Non credo abbia paura di affrontare il percorso Juve, ma magari capisce che non è ancora il momento. E restare al Bologna sarebbe una mossa molto intelligente".