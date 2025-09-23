FC Inter 1908
Orlando: "Siamo ancora lontani dalla vera Inter, ha ancora qualche problema"

Orlando: “Siamo ancora lontani dalla vera Inter, ha ancora qualche problema”

I nerazzurri di Chivu sono tornato al successo in campionato grazie alla vittoria per 2-1 contro il Sassuolo
Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Non è ancora l'Inter dello scorso anno, ha ancora qualche problema. L'importante è vincerle queste partite, anche se a fatica. Però siamo ancora lontani dalla vera Inter".

Su Pio Esposito che aggiungere?

"Cambiare posizione a qualcuno per farlo giocare? Certo, hai un potenzialmente molto forte, ma hai Thuram e Lautaro davanti. Chivu ha comunque uno che sa ora che se lo mette in campo, produce".

