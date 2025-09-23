Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli ha fatto una campagna acquisti molto importante, cominciando da Conte. Ora per come hanno costruito la squadra possono fare campionato e coppe, va capito solo quanto possono essere resistenti certi giocatori.

Il Napoli ha le carte per ottenere dei buoni risultati, oltre a una tifoseria che sostiene in maniera quasi esagerata. E poi c'è il presidente che è tornato a fare il presidente, dopo che per un anno pensava di fare anche l'allenatore e magari voleva pure entrare in campo. L'Inter la metto un po' meno avanti, anche se ho molta stima di Marotta che tira dei fili importanti dentro l'Inter e cerca di togliere quell'immagine di squadra penalizzata in passato. Ancora però il gioco non è convincente".